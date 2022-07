Kurttumma kehastavad sulid on üritanud tüssata ka kurtide liidu juhatuse liiget

Sirle Papi sõnul ei ole kurtide liit kunagi annetuskampaaniat ega korjandusi teinud. Kui tegu oleks tõesti liidule annetuste kogumisega, tegutseksid nad samamoodi nagu teised ametlikud kanalid, näiteks vähiliit ja lastefond. «Et oleks korrektne ning kindlasti oleks kõrval eesti viipekeele tõlgid, kes vahendaksid meie juttu ja põhjusi,» toonitas Papp.

Papp loodab, et info praeguse petuskeemi kohta levib ja inimesteni jõuab teadmine, et kurtide liit selliseid korjandusi ei tee. Tema sõnul on paljud inimesed, kes on petturitega kaubanduskeskustes kokku puutunud, ka nendega ühendust võtnud ja uurinud, kas liit on sellest teadlik.

Politsei on libakorjanduste suhtes jõuetu

Kurtide liidu esimees Tiit Papp rääkis Postimehele, et on petturite probleemiga mitu aastat kokku puutunud. Papi sõnul ei ole see ainult Eesti, vaid ka Euroopa ja kuuldavasti isegi Ameerika probleem. «Kõik kurdid ja kurtide organisatsioonid võitlevad selle vastu.»

Kuna annetamine on vabatahtlik tegu ja annetuse saamine pole seadusega karistatav, on politsei sellise petutegevuse suhtes jõuetu. «Nad võivad petturid kinni pidada, aga õhtuks vabastatakse arestist nagunii, sest nende kinnipidamiseks ei ole alust,» selgitab Papp. Seda asjaolu kasutavadki petturid enda kasuks.