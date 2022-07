LUUBI ALL ⟩ Arstid ja õed tõuklevad süstitava ilu katla ümber

Eesti ilusüstide kuninganna Marju Karin avab oma «kaasaegse ilukabineti» ukse. Laitmatult sileda laubaga 46-aastane naine kannab näol maski, seljas aga hallikaid ning – ainsastki pilgust selge – väga pehmeid ja luksuslikke dresse, mis kergelt dekoreeritud pärlitega. Küüned on maasikpunased, just nagu ka tuliuus iPhone 13 Pro, mis aeg-ajalt hääletult uutest sissetulevatest kõnedest märku annab. Enim avaldavad mulle ehk muljet pehmed luikvalged tuhvlid, mis kannavad kõik Karini ettevõtte logo. Jah, naine, kes ehitanud üles omanimelise ilusüstiimpeeriumi – ning kellel, nagu ta ise ütleb, on üle Eesti 5000 klienti –, ei ole jätnud tähelepanuta pea ühtegi detaili.

Uniseks lõunatunniks, mil koos fotograafiga Pääskülla jõuame, on ilusüstide kuningriigis ilusutse saamas käinud juba paarkümmend naist (nagu hiljem kuulen, on umbes kaheksa protsenti Karini klientidest tehniliselt siiski mehed; raske öelda, kas nemad kuulusid eraldi arvestusse). Karin süstib niihästi spetsiaalseid täiteaineid, mis parandavad naha tekstuuri ajutiselt oma volüümiga, kui ka botuliintoksiini, mis kaotab mõneks ajaks kortsud miimiliste lihaste halvamise läbi. Mõnelgi kliendil läheb vaja mõlemat protseduuri ning nagu äris tavaks, on meditsiiniõel end süstida lasta odavam kui arstil. Karini kabinetis algavad krobelise lõua vastaste botoksisüstide hinnad 110 eurost, kuid küünivad küllap keskmiselt palju kõrgemale, sest äriregistri andmeil on Karin OÜ aastakäive 600 000 euro kandis.