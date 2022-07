Zelenskõi sõnul ei jää ükski Venemaa vägede rünnak vastuseta

«Täiemahulise sõja 158. päeval leidis aset üks jõhkramaid rünnakuid Mõkolajivis ja selle ümbruses – kümned raketid ja raketid. Vene rünnak nõudis Aleksei Vadaturski elu, kes oli ühe Ukraina suurima põllumajandusettevõtte Nibulon asutaja ja Ukraina kangelane. Meie sõjaväe ja luure poolt ei jää ükski Venemaa löök vastuseta. Ukraina relvajõud on valmis reageerima okupantide igale uuele tegevusele,» rõhutas Zelenskõi.

«Ukraina ja meie inimesed ning meie võimed ja võimalused on kindlasti tugevamad, kui mistahes Venemaa raketid ja mürsud,» ütles riigipea.

Zelenskõi sõnul püüab Vene armee nüüd tugevdada oma positsioone Lõuna-Ukraina okupeeritud piirkondades, kus on kasvanud sõjategevuse aktiivsus. Osa Vene vägesid idapoolsetelt positsioonidelt viiakse presidendi andmetel lõunasse Hersoni oblastisse ja Zaporižžja piirkonda.

«Aga see neid seal ei aita,» sõnas riigipea.

«Ja me peame vastu pidama, et taktikalisel tasandil tunneks terroririik oma lüüasaamist. Peame vastu pidama lõunas, idas ja üldse igal pool. Pidage vastu kaitses, diplomaatias, poliitikas. Säilitage meie ühtsus ja mitte ainult võiduni, vaid ka pärast seda, et kvalitatiivselt taastada kõik okupantide poolt hävitatu,» jätkas riigipea.