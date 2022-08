Okupantide tanki Narvas ootab teisaldamine ja uue koha leiab riik

«Minu ja valitsuse seisukoht on ühene: Narva tankile tuleb leida parem asukoht, et oleks võimalik seda väärikalt hoida. Tank tuleb väärikalt ära viia, arvestades, millise sümbolina seda kohalikud näevad,» sedastas Läänemets eile Narvas antud pressikohtumisel. Tema hinnangul tank mälestusmärgiks ei sobi, kuna see on agressiooni sümbol.