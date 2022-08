Zelenskõi: Ukraina teravilja edasine eksport sõltub turvalisusest

«Praegu ei ole veel aeg järeldusi teha ja edasisi sündmusi ennustada, kuid sadam on tööle hakanud, ekspordi liikumine alanud ja seda võib nimetada esimeseks positiivseks signaaliks, et on võimalus peatada toidukriisi maailmas,» rääkis Zelenskõi.

«Nüüd sõltub kõik algatuse julgeolekuparameetrite elluviimisest. Ja see on partnerite vastutus. Esiteks ÜRO ja Türgi. Meil ei saa olla illusioone, et Venemaa lihtsalt hoidub üritamast Ukraina eksporti häirida. Venemaa on järjekindlalt esile kutsunud näljahäda Aafrika ja Aasia riikides, mis traditsiooniliselt importisid märkimisväärses koguses Ukraina toitu. Ja nüüd, ekstreemse kuumuse tingimustes, nagu sel aastal Euroopas, ähvardab ka eurooplasi hinnakriis ja pole välistatud ka mõningane toiduainete defitsiit,» jätkas president.

«Seetõttu vaatame, kuidas kokkulepped toimima hakkavad ja kas seda turvalisust ikka tuleb. Oma lähetuskorda ootab 16 laeva ning oleme valmis andma korraliku panuse globaalse toiduturu stabiliseerimiseks. Meie riigi jaoks sellel on ka märkimisväärne kasu ja probleem ei seisne ainult miljardites dollarites valuutatuludes. Umbes pool miljonit ukrainlast tegeleb eksporditavate põllukultuuride kasvatamisega. Ja kui lisada sellega seotud tööstusharud, siis on see enam kui miljon töökohta. Seda on meie inimestel väga vaja,» lisas Zelenskõi.

Euroopa Liit ja NATO tervitasid esmaspäeval viljalaeva lahkumist Ukrainast kui esimest sammu maailma toidukriisi lahendamisel, mille tõi endaga kaasa Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu.

Euroopa Liidu esindaja Peter Stano ütles, et Brüsel ootab endiselt «kogu leppe rakendamist ja Ukraina ekspordi taastumist klientidele kogu maailmas».

Eraldi avalduses ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg, et lääneliitlased toetavad jõuliselt leppe täielikku rakendamist, eesmärgiga leevendada üleilmset toidukriisi, mille on tekitanud Venemaa sõda Ukrainas.

Esimene laadung Ukraina vilja lahkus Odessa sadamast esmaspäeva hommikul, teatas Türgi kaitseministeerium oma avalduses.

«Laev Razoni on lahkunud Odessa sadamast ja on teel Liibanoni Tripolisse. Eeldatavalt jõuab see Istanbuli 2. augustil. Seejärel jätkab laev oma teekonda, kui see on Istanbulis läbi vaadatud,» märkis ministeerium Sierra Leone lipu all sõitva laeva kohta.