Töövõimetuslehti saavad väljastada ka õed

Eesti Õdede Liidu asepresidendi Gerli Liiveti sõnul on õed seda muudatust pikalt oodanud. «Olukord muutub nüüd paindlikumaks eelkõige patsiendi jaoks ning aitab kaasa mõistlikule töökorraldusele,» ütles pereõena töötamise kogemusega Gerli Liivet. «Planeerime ühiselt järgmisi samme inimkeskse tervishoiu teel.»

«Mul on hea meel, et õdedel kui kõrgelt haritud ning laialdase iseseisva kliinilise töö kogemusega spetsialistidel on nüüdseks lisaks pädevusele ka seadusandlik luba lühiaegse töövõimetuse korral patsiendiga algusest lõpuni ise tegeleda, arsti vaid vajadusel kaasates,» kommenteeris Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi.