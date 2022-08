Narva tankimonumendi osas on eestlaste arvamus on ühtne – tank tuleb ära viia.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) nimetas oma Narva-visiidil, et seal jõe ääres seisva Nõukogude tanki teisaldamine on möödapääsmatu, linnapea ja ministri erakonnakaaslase Katri Raigi sõnul võib see aga ühiskonda lõhestada.