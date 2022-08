2020. aasta septembris kirjutas Haljala valla elanik Kairi (nimi muudetud ja toimetusele teada – K. K.), et vald hooldaks Haljala vallas Koljaku külas asuvat Rännaku teed, sest teetruup on ära vajunud. Olgu öeldud, et tol hetkel oli vallas võimul Ivar Lillebergi juhitud vallavalitsus. Kiri jäi vastuseta. Aprillis kirjutas Kairi uuesti, kuid ka sel korral jäi kiri vastuseta. 2021. aasta juulis pöördus Kairi abi saamiseks juristi poole, lootes nõnda tee hooldamise kohta vastuseid saada. Augustis saatis vald kohale valla ehitusspetsialisti Tiit Jõgi, kes tegi paikvaatluse ning teetruup parandati ära. Mõni kuu hiljem oli tee aga ilma ette teatamata sissesõitu keelavate märkidega suletud. Kairi perel ei olnud võimalik kasutada isegi oma kodu sissesõiduteed. Vald ei kaasanud neid ei arutellu ega ärakuulamisse.