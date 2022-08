POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Eesti aitab Žõtomõri oblastit üles ehitada ja ärgitab teisi eeskuju võtma

Ühe masina võtmed vastu võtnud metsamees Oleksandr Tšernovol lausus, et õnneks on nad tulnud seniste metsapõlengute ohjamisega edukalt toime, kuid iga toetus ja täiendav tehnika aitab olukorda veelgi paremini hallata. «Meil töötab [Žõtomõri oblastis] metsanduses üle kahesaja inimese, kelle hoole all on enam kui 65 000 hektarit metsamassiive,» tähendas Tšernovol.