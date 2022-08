Ironmani triatloniga seotud liikluspiirangud saavad alguse juba neljapäeval

Neljapäeval, 4. augustil kella 20–21 on liiklusele suletud Kalaranna tänav Kalasadama tänava ja Vesilennuki tänava vahelisel lõigul ning Kalasadama tänav Kursi tänava ja Kalaranna tänava vahelisel lõigul. Staapli tänav on suletud samal õhtul kella 20.15–21. Juurdepääs on tagatud kohalike elanike ja asutuste transpordile ning operatiivsõidukitele.