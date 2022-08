ETTEVAATUST ⟩ Pirital on sagenenud vargused

«Menetluste käigus on kahtlustatavate ring hakanud välja joonistuma, kuid jätkame aktiivset uurimistööd, töötame läbi turvakaamerate salvestisi ja kogume tunnistajate ütlusi, et vargad esimesel võimalusel kinni pidada,» selgitas Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin.

«Praeguste juhtumite põhjal pole põhjust arvata, et vargad oleksid inimestele füüsiliselt ohtlikud,» märkis Milenin. Siiski sõnas ta, et pikanäpumeestele peale sattudes ei tasu riskida, hakates ise neid kinni pidama, vaid esimesel võimalusel tuleb teavitada politseid.

Hoia öösel aknad suletuna

Varguste ennetamiseks tuletab Milenin meelde, et kui koduomanik unustab uksed lukustada, aknad lahti või isegi õhutusasendisse, on varaste jaoks pool tööd juba tehtud. Samuti ahvatleb vargaid kõik väärtuslik, mis on jäetud nähtavale vedelema, näiteks terrassile või aknalauale.