FOTOD ⟩ Narva tanki juurde kogunes rahvahulk, linnapea Katri Raik nimetab toimunut provokatsiooniks

Politseist öeldi ajalehele Severnoje Poberežje, et vähemalt kolm politseiekipaaži kontrollib kohapeal olukorda. Kella 23.50 paiku kinnitas PPA pressiesindaja, et olukord on rahulik ning inimesi on jäänud tanki juures vähemaks. Narva politseijaoskonna välijuhi Ilja Kulpini sõnul pole rahvakogunemisel seni korrarikkumisi olnud.