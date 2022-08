FOTOD ⟩ Narva tanki juurde on kogunenud rahvahulk, linnapea nimetab toimuvat provokatsiooniks

Narva linnapea Katri Raik ütles, et ta on olukorraga kursis ja nimetas linnaelanike kogunemist väga ärevaks märgiks.

PPA pressiesindaja Maria Gonjak kinnitas kella 19.20 paiku Postimehele, et tankimonumendi juurde on tõepoolest kogunenud suurem rahvahulk ja praeguse info kohaselt on seal sadakond sõidukit. «Politsei on kohapeal olukorda jälgimas eelkõige eesmärgiga tagada avalik kord ja jälgida, et ei esineks provokatsioone ja keelatud sümboolikat. Hetkel on kogunemine möödunud rahulikus rütmis ja vahejuhtumeid esinenud ei ole,» teatas pressiesindaja.