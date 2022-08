Esimeheks kandideeriv Jaan Toots Keskerakonna opositsiooni kukkumisest: Kaja Kallasele ei saa küll midagi ette heita

Keskerakonna juhiks kandideeriv Tartu piirkonna juht Jaan Toots näeb, et partei on opositsiooni viinud esimehe Jüri Ratase kitsa siseringi otsused ja see on tekitanud erakonnas palju rahulolematust. Toots lubabki erakonna juhtimise demokraatia randa viia.

Foto: Ragnar Peets