INTERVJUU ⟩ Läänemets: Narva tanki teisaldamise aeg peab olema avalik

Siseminister Lauri Läänemets ütles, Narva tank tuleb eemaldada nii, et siseturvalisus oleks tagatud. Ta lisas, et tööde ettevalmistusega hakatakse tegelema ja oluline on, et tanki ei eemaldataks öösel ega salaja.

«Eesti valitsus ei peaks kartma välja öelda, mis on meie seisukohad ja millal me asju teeme.»

Siseminister lausus, et kolmapäevaõhtustele sündmustale vaatamata, on kord Narvas tagatud. Ta selgitas, et tegemist oli valeinfo levikuga, millele inimesed reageerisid. Ministri sõnul on valeinfo levitaja nimi korrakaitsjatele teada. «Ükski selline tegevus, mis on suunatud Eesti riigi turvalisuse vastu, ei jää saladuseks,» kinnitas Läänemets, lisades, et väga paljusid selliseid samme nähakse juba ette.