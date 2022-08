Ansip: Eesti riik peab ennast kehtestama ka Narvas

Endine peaminister rääkis, et valitsus on õigel teel, sest selge on see, et punatank tuleb Narvast ära viia. «Riik peab ennast kehtestama ja mida varem tank ära viiakse, seda parem.»

Ekspeaminister lausus, et loomulikult võivad tanki teisaldamisel olla tagajärjed, sest ka pronkssõduri puhul oli näha, et ega valitsuse tahe väga palju ei lugenud, kuna märatsev osapool dikteeris ise aja, millal monument ära viidi. Ta lausus, et nii ei saa ka praegune siseminister olla veendunud, et kõik sündmused kulgevadki nii, nagu tema neid kavandab.

«Mina ei seoks ennast mitte mingisuguste piiridega, et äraviimine toimub võimalikult väikeste kahjudega. Seda, et kahjud tekivad, tuleb eeldada ja selleks tuleb valmistuda. Riik peab ennast ka Narvas kehtestama ja siin ei saa olla mitte mingisugust kauplemist väärtustega, et hüvesid välja kaubelda, väärtustega ei kaubelda,» lausus Ansip, lisades, et jutt sellest, et ehitage uus haigla ja siis võite tanki ära viia, on alandav.

«Enamusele Eesti inimestest on tank olnudkogu aeg olnud okupatsiooni sümbol, see meenutab purustatud Narvat.»

Ansipi arvates on Narva tank omandanud Ukraina sõja taustal veelgi tugevamalt tapamasina tähenduse ja igasugused katsed pehmendada punatanki kui sümboli tähendust, on lubamatud ja kohaliku omavalitsuse juhid ei peaks niisuguste asjadega tegelema. «Rääkima sellest, et kuidas tegemist on lustaka tankiga või kuidas tank on südamesse kasvanud,» tõi Ansip välja, nentides, et see ei ole kohane.