Ettevaatust: inimesteni on jõudnud politsei nimel väljastatud õngitsuskirjad

Prefektuuri kinnitusel on tegemist õngitsuskirjaga, millele ei tohi vastata. «Samuti ärge avage linke või manuseid, kui need on juurde lisatud. Palun kustutage kiri nii oma peamisest postkastis kui ka kustutatud meilide kaustast,» soovitab Põhja prefektuur sotsiaalmeedias.

Korrakaitsjate sõnul saab konkreetset õngitsuskirja ära tunda selle järgi, et asutuste logod on venitatud või kokku surutud, esinevad kirjavead, asutuste nimed on väljamõeldud ning kirjasaatja e-posti aadress on kahtlane.