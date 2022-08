Mõningad piirangud on Põhja-Tallinnas juba täna õhtul, kui toimub laste võistlus Mamma Iron Kids. «Ironman on pikk üritus: ujumine, jalgrattasõit, jooks. Täispikk triatlon koosneb 3,8 kilomeetrist ujumisest, 180-kilomeetrisest rattasõidust ja 42-kilomeetrisest maratonijooksust,» selgitas MTÜ Sportlik Eesti juhatuse liige Margus Lepik. Ironman toimub laupäeval, pühapäeval aga toimub nn poolpikk triatlon ametliku nimetusega Ironman 70.3 Tallinn, kus kõik distantsid on poole lühemad.