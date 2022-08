Sügisese koroonapuhangu ohjes hoidmine jääb inimeste õlgadele

Valitsusele nõu andva teadusnõukoja juht professor Toivo Maimets ütleb, et juba kevadel koostati uus kava, milles nähti ette viiruse naasmist eri raskusastmetel. «Kui meil tuleb leebe stsenaarium, kus me ka täna oleme, pole vaja väga radikaalseid abinõusid. Teised variandid on raske stsenaarium ja uus pandeemia, viimasega kukuksime tagasi kahe ja poole aasta tagusesse aega. Praegu ei oska keegi ennustada, kas leebest variandist võiks sügiseks saada raske stsenaarium. See ei juhtu iseenesest – täna näeme, et enamus viirust on Omikron 5 tüvi. See on väga nakkav, viroloogilisest seisukohast on see üks nakkavamaid viiruseid üldse,» räägib Mai­mets. Hea külg on seejuures, et vaadates intensiivraviosakondade näitajaid ja juhitaval hingamisel olevate inimeste arvu, oli 1. augusti seisuga intensiivravis neli inimest, kellest üks oli juhitaval hingamisel. Haiglates oli 146 koroonapositiivset.