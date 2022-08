Narva keskerakondlane sõnumite levitamisest: see polnud mina, see võis olla ka Venemaa

Rus.Postimees rääkis Mihhail Panšiniga mõistatuslikest sõnumitest, mida peaaegu kõik said, kuid mida keegi laiali ei saatnud. Panšini sõnul saabusid sõnumid Facebooki Messengeri. Mihhailile endale tulid need tuttavatelt ja võõrastelt inimestelt. Tõsi, tuttavad olid nad ainult virtuaalselt ja Panšin pole kindel, kas tinglik sõber Ilja Ivanov polnud tegelikult hoopis Pjotr Petrov.

«Niipea kui sain esimese teate sellest, helistasin linnapeale, et küsida, mis toimub,» rääkis Panšin. «Me Katriga (Katri Raikiga) arutasime neid teateid. Ta ütles, et pole absoluutselt kursis, mis toimub. Mina tormasin kohe sotsiaalmeediasse kirjutama, et inimesed ei läheks sinna, sest see on provokatsioon.»