REPORTAAŽ ⟩ Protestijad Narva tanki juures: see on pühamast püham, siin pole vaja sekkuda!

Kuigi Narva tanki juures oli kolmapäeva õhtul üsna rahvarohke, ei meenutanud see organiseeritud kokkusaamist. Kahele poole teed pargitud sõidukid tekitasid liikluses veidi ebamugavust, ühed autod tulid, teised läksid. Paljud olid kohale tulnud jalgsi või jalgrattaga.

Silma hakkas nii nooremaid kui ka vanemaid, seisti väikeste rühmadena, räägiti minevikust ja olevikust. Keegi nentis, et linnapea Katrin Raigil (SDE) on rasked ajad. Raik ise nimetas ajalehele Põhjarannik antud intervjuus linnaelanike sellist kogunemist muret tekitavaks: «See on lihtsalt kellegi provokatsioon ja tuleb otsida provokaatorit, aga paanikaks põhjust pole.»