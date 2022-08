Tank võib anda Keskerakonnale Narvas võimupöörde võimaluse

Milline oleks Keskerakonna Narva piirkonna jaoks postiivne stsenaarium tankimonumendi probleemi lahendamisel?

Praeguseks on selle kohta välja öeldud väga palju erinevaid arvamusi. Võtsime täna linnavolikogus vastu otsuse, et iga fraktsioon räägib läbi, mis on nende jaoks vastuvõetav. Esmaspäeval kohtume fraktsiooniga «Narva tulevik» («Katri Raigi nimekiri») ja seejärel ka fraktsiooniga «Narva heaks», et kujundada oma seisukohad. Seejärel võtame vastu otsuse, mida edasi teha.

Esmajärjekorras ootame tagasisidet valitsuselt ja peaministrilt, kelle poole pöördusid vastuste saamiseks Narva linnapea ja volikogu esimees. Tahame teada, kas nad tulevad meiega kohtuma. See on meie jaoks väga tähtis. Tahaksime läbi rääkida monumendiga seotud kahtlused ja ettepanekud. Tahame teada, kuidas valitsus neile reageerib.

Arvame, et valitsus peaks meid ära kuulama ja me peaksime saama oma küsimustele vastused. Siis võiksime minna edasi palju rahulikumalt. Me loodame, et meie ettepanekud vähemalt kõige elementaarsemal moel kuulatakse ära ning me saame vastused. Meie oleme valmis igal juhul valitsuse esindajatega kohtuma.

Kas Keskerakonna juhatus ja riigikogu fraktsiooni liikmed on teile andnud ka soovitusi tankimonumendi teemal?