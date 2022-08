SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kas Eestis on kütusekartell või mitte?

Raivo Vare käiski paar nädalat tagasi välja teesi, et Eestis pole mõtet kütuseaktsiisi langetada, sest siin tegutseb kütusekartell, aktsiisilangetus ei jõuaks tarbijateni ja tanklaketid paneksid vahe oma taskusse.​ Sarnast mõttekäiku on väljendanud ka peaminister Kaja Kallas. Et aktsiise ei tasu langetada, sest selle mõju ei jõua tavalise inimeseni.

Eesti Õliliit eesotsas oma juhi Mart Raamatuga vaidleb tuliselt vastu. «See on odav populism. Aktsiisi langetamine on poliitikute otsus, kui see aga tehakse, läheb see ka bensiinihinda tanklates.»