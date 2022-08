GALERII ⟩ Lauluväljakule kogunesid maalitud ja tuunitud metallhiiglased

«Iga maalitud ja tuunitud veok on täiuslik ja ainulaadne meistriteos, mida arendatakse aastaid. Nende juhid on oma ala andunud fännid ning enamik neist on auto täiustamisele kulutanud üüratuid summasid. Metallhiiglased üllatavad oma originaalse ja luksusliku sisustusega,» kirjutasid ürituse korraldajad.