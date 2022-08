TANK ÖÖS ⟩ Narva tanki juures on korraldatud ööpäevaringne valve. Millele aktivistid loodavad?

Neljapäeval teatas peaminister Kaja Kallas, et nõukogude tankimonument teisaldatakse. Samal ajal aga tanki juures, mis asub Narva elamumassiivist väljaspool oleval maanteel, on inimesed korraldanud valve. Seni pole veel selge, kas selle taga on organiseeritud tegevus ja kes seda koordineerib, kirjutab Rus.Postimees.