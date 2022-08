FOTOD ⟩ Eestisse saabus visiidile USA dessantlaev

«Gunston Hallil on Eesti külastamise üle väga hea meel, tugevdades meie riikide vahelisi suhteid,» ütles USS Gunston Halli komandör kaptenleitnant Beth Nelson. «Aasta alguses oli meil võimalus teha koostööd Eesti kaitseväega suurõppusel Siil. Meie merejalaväelased olid tänulikud külalislahkete kohalike elanike ja võimaluse eest näha kaunist Saaremaad. Oleme tänulikud Eestile ning meie Balti liitlastele ja partneritele jätkuva koostöö eest rahu ja stabiilsuse nimel.»

«Tervitan rõõmuga liitlaseid Ameerika Ühendriikidest, kelle üha suurem osalus Läänemere õppustel ning sadamakülastustel näitab selgelt, et nad ei ole siin ainult sõnades vaid ka tegudes,» ütles mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Dessantvalmidusüksusesse Kearsarge kuulub kolm dessantlaeva: lipulaev USS Kearsarge, USS Gunston Hall ja USS Arlington. Lisaks on alaliselt laevade pardal mitu tuhat merejalaväelast USA 22. merejalaväe ekspeditsiooniüksusest.

Sel ajal, kui Gunston Hall külastab Tallinna, on Kearsarge visiidil Helsinkis. Arlington aga külastab Stockholmi. Need sadamakülastused näitavad USA pühendumust teha koostööd olulisemate NATO liitlas- ja partnerriikidega, et säilitada turvalisus ja stabiilsus Läänemere piirkonnas.