Endised politseijuhid: korrakaitsjad saavad Narvas hakkama

Pronksiööaegne politseijuht Raivo Aeg (Isamaa) ütles, et ilmselt on Narva olukorra lahendamisel tegemist nii politseil kui ka kaitsepolitseil, sest sellistel puhkudel on alati olemas provokaatorid, kes üritavad õhutada inimesi rahutustele, ja kõige esimese asjana tulebki sellised inimesed välja selgitada ning elimineerida. «Töö nendega peab olema resoluutne ja võib-olla ka karm,» lausus Aeg, lisades, et samuti on oluline varuda piisavalt jõuressurssi, tehes seda pigem varuga, et mitte hiljem tõdeda, et kohapeal oli liiga vähe politseinikke. Kui tanki teisaldamisel läheb olukord käest ära, peab Aegi sõnul olema piisavalt reageerimisvõimekust.