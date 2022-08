Tanel Kiigest võib saada Tallinna abilinnapea

Tanel Kiik ütles Postimehele, et ta kaalub hoolikalt ettepanekut ning seda arutatakse koos linnapeaga edasi järgmisel nädalal.

«Olen jätkuvalt huvitatud poliitikas jätkamisest ja kindlasti Tallinna linnavalitsuses töötamine on väga hea võimalus anda oma panus pealinna arengusse ning inimeste eluolu paremaks muutmisesse,» ütles Kiik.

Kiige sõnul on abilinnapea ametikoht vastutusrikas ning valdkond tema jaoks uus. «Selliseid otsuseid ei tohi kergekäeliselt teha, aga ma arvan, et järgmise nädala lõpuks on mõtted selginenud ja otsus minu poolt olemas,» märkis ta.