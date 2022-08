Ukraina jätkab pingutusi erinevate riikide põllumajandustoodetega varustamiseks

«Järjekordne Aafrika riik ehk juba üheksas, kellega Ukraina on esimest korda kontaktis kogu meie iseseisvusajaloo jooksul kõige kõrgemal tasemel. Kinnitasin presidendile, et Ukraina teeb kõik endast oleneva, et iga riik, kes on sellest huvitatud, saaksid vajalikud põllumajandussaadused. Arutasime ka muid stabiilsuse küsimusi ja koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides,» rääkis president.