Pevkur: reservväelased on eluliselt tähtsad kõigile liitlastele

«Reservväelased on eluliselt tähtsad mitte ainult Eesti kaitsele, vaid ka teistele NATO liitlastele. Külma sõja järel tekkinud arusaam, et NATO-t saab kaitsta ainult professionaalsete üksustega, ei pea enam paika. Eesti ei kaotanud oma ajateenistusel ja mobilisatsioonil tuginevat riigikaitset ja meie iga-aastastel õppustel harjutavad ühekoos liitlastega kuni 15 tuhat osalejat.» ütles Pevkur.

«Reservohvitseride konföderatsioonil CIOR koos oma sõsarorganisatsioonidega on väga oluline roll reservteenistuse arendamisel. Eriti arvestades praegust julgeolekuolukorda. Eestil on selles osas rohkesti kogemusi jagada,» lisas kaitseminister.

Eesti reservohvitser kolonelleitnant Toomas Luman saab järgmiseks kaheks aastaks CIOR-i (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve) presidendiks, mil Eesti Reservohvitseride Kogu võtab üle CIOR-i juhtimise. Eesti eesistumise eesmärgid keskenduvad reservväelaste väljaõppe ühtlustamisele, elanikkonna teadlikkuse suurendamisele vaenulikust mõjutustegevusest ning kübervõimekuse suurendamisele, kuna kõigis riikides on küberkaitse reservväelaste pärusmaa.

1948. aastal loodud rahvusvaheline reservohvitseride konföderatsioon CIOR on suurim reservohvitseride esindusorganisatsioon maailmas, mis ühendab pea miljonit reservväelast 36 NATO ja partnerriigist. Organisatsiooni peamised ülesanded on NATO nõustamine ja toetamine reservteenistuse küsimustes, reservväelaste esindamine suhetes tööandjatega ning reservohvitseride professionaalne arendamine.

CIOR tegutseb selle nimel, et reservväelaste kaasamine riigikaitsesse muutuks NATO liikmesriikide seas ühtsemaks ning reservväelastega seotud teemad jõuaks NATO sõjalise juhtkonnani. CIOR-i roll on suurenemas praeguses julgeolekuolukorras, kus riigid on pööravad senisest rohkem tähelepanu reservväe väljaõppele ja kasutamisele.