Üks riik, kaks maailma: eesti- ja venekeelsete noorte elu sotsiaalmeedias

Facebook, Instagram ja Twitter on Venemaal kuulutatud ekstremistlikeks. Seal saavad tegutseda nüüd vaid Youtube ja TikTok, kuid viimase kasutamine on piiratud. Vene TikTok on ülejäänud maailmast isoleeritud ning videote üleslaadimine on justkui võimatu, kuid sellegipoolest saavad paljud vene kasutajad sellega hakkama. Paljud populaarsed TikTokerid, näiteks nagu Venemaa populaarseim TikTok house XO-team, on kolinud välismaale ning hakanud tootma rohkem ingliskeelset sisu, et jätkata elatise teenimist. Need TikTokerid, kes piirangute kiuste Venemaale jäänud on, laevad oma videosi üles, kasutades erinevaid keerulisi võtteid nagu välismaine e-sim, kõrvalised programmid jne.

Teoreetiliselt Venemaa kasutajad enam välismaiseid videosid ei näe, nagu ka välismaised kasutajad ei näe vene kasutajate sisu. Selle väitega on osaliselt nõus Jan, kelle sõnul enne sõda sattus talle üsna palju ette Venemaal toodetud sisu, kuid pärast sõda asendus see suures osas ukrainakeelse sisuga. Ka üks artikli autoritest on märganud, et pärast sõja puhkemist ilmusid tema TikToki esilehele vene videote asemel väga palju ukrainakeelseid, nende seas ilmub väga tihti ka vaprate Ukraina sõdurite looming.

Instagram on Venemaal keelatud, ent kohalikke kasutajaid see ei heiduta. Kõige populaarsem Venemaa instagrammer on sportlane Khabib Nurmagomedov 33 000 000 jälgijaga. Talle järgneb laulja Olga Buzova 22 000 000 jälgijaga ning kolmandal kohal on elukutseline suunamudija Gusein Gasanov. Venemaa TikToki tipus on ingliskeelseid humoorikaid videosid tootev Liza Аnokhina 36 000 000 jägijaga. Teisele kohale jääb samuti samas žanris ingliskeelsele vaatajaskonnale suunatud Kirya Kolesnikov pea 35 miljoni jälgijaga, ning kolmandaks on vene auditoorimile tantsuvideosid tootev kasutaja nimega Tuzelity, kellel on 34 miljon jägiljat.

Kui võrrelda Eesti ja Venemaa tipp-suunamudijaid, siis paistab silma viimaste apoliitilisus. Eestis ühiskonnas on saanud normiks, et suunamudija on samuti ka arvamusliider. Venemaal sellist kommet pole. Sisulooja kas pühendab end täielikult poliitikale ning tekitab endale teatud riske (muidugi juhul kui tal südametunnistust on) või siis väldib seda iga hinna eest.