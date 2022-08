Pronkskeisri ebaõnnestunud karjäär: kuidas Peeter I ei kodunenud Tallinnas

Tsaari-Venemaa päevil püstitati kogu impeeriumis regulaarselt ausambaid keiserliku perekonna liikmetele või nimetati nende auks ümber mitmesuguseid objekte. On isegi kummaline, et Eestimaa kubermangu halduspealinnas Revalis (ametlikult nimetati linn Tallinnaks alles 1918. aastal) oli selliseid objekte väga vähe. Kuigi esimene Vene keiser käis oma eluajal selles linnas korduvalt.

Graniidist postament toodi meritsi Soomest. Selle mõõtmed olid nii muljetavaldavad, et postamenti veeti sadamast praegusele Vabaduse väljakule tervelt kolm nädalat. Pronkskuju valati Pariisis, see telliti seal elavalt Riia päritolu Leopold Bernstammilt. Tähelepanuväärne on monumendi paigaldamise koha valik. Kaalutud variantide hulgas olid Kadriorg või mõni väljak vanalinnas. Kuid lõpuks eelistati Heinaturgu linnamüürist lõuna pool, mis ei olnud neil aastatel just eriti tähelepanuväärne piirkond. Seoses monumendi paigaldamisega nimetati väljak ümber Petrovskajaks.