Kaja Kallas sai Euroopa poliitilise kultuuri auhinna

Oma tänukõnes meenutas Kaja Kallas, et Eesti kasutas pärast nõukogude okupatsioonist vabanemist ära lühikest võimaluste akent oma koha taastamiseks demokraatlikus maailmas. «Praegu on vabal maailmal võimaluse aken, et peatada Venemaa imperialism. Oleme lääneriikide poliitikas näinud tohutut muutust. Kuid see muutus on alles algus ja see peab olema jätkusuutlik. Agressor ei ole oma kuritegelikke eesmärke muutnud ega ümber pööranud. See tähendab, et me ei saa astuda ühtegi sammu tagasi. Vastupidi, peame edasi liikuma ja olulised muutused meie poliitikas tuleb muuta püsivaks,» sõnas peaminister.



Kallase sõnul on kommunismirežiimi kuritegude karistamatus üks suuri põhjuseid, miks seisame Euroopa pinnal taas silmitsi hävitusliku ja genotsiidi tunnustega sõjaga. Ta tõi välja, et lisaks sõjakuritegude uurimisele tuleks luua rahvusvaheline erikohus, et võtta Kreml vastutusele agressioonikuritegu eest. «Putin loodabki karistamatusele. Seda enam peame tegema kõik selleks, et kõik need, kes on Ukraina-vastase agressiooni ja massikuritegude taga, saaks karistatud,» ütles Kallas.



Tema sõnul ootavad ka eurooplasi ees rasked ajad, kuid see pole võrreldav hinnaga, mida maksavad Venemaa agressiooni tõttu ukrainlased inimeludes ja hävitatud linnades. «Kaalul ei ole ainult ühe suveräänse ja vapra Euroopa rahva saatus. Kogu reeglitel põhinev kord on rünnaku all. Kui agressioon tasub ennast kuskil ära, on see kutse jätkata seda mujal,3 lausus Kallas.