Üle 5000 Ukraina põgeniku on töötuna arvel

Töötuna arveloleku lõpetas 67 registreeritud töötut, kellest 30 lõpetas selle omal soovil ja 36 tänu tööle asumisele. Kokku on töötuna arvelolek lõpetatud 4891 inimesel, neist 3790 on läinud tööle.

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 81,4 protsenti naised ning 18,6 protsenti mehed. Vanusegrupi järgi on töötutest 11,3 protsenti 16–24-aastased, 74,6 protsenti 25–54-aastased ning 14,2 protsenti üle 55-aastased.