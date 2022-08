Erialaühingud nõuavad valitsuselt punamonumentide töörühma avalikustamist

Praegu ei ole avalikkusele teada ei töörühma liikmete nimesid, protokolle ega otsuseid, kuid erialaliitude arvates see nii olla ei saa. «Kõik avalikku ruumi puudutavad otsused ning arutelud on Eesti Vabariigis olnud avalikud ja sedasi peab ka jääma,» kirjutati pöördumises, lisades, et komisjoni läbipaistvaks muutmine annaks ka otsusele suurema legitiimsuse.