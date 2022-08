Narva linnavolikogu liige ja ühtlasi erakonna Eesti 200 juhtfiguur piirilinnas Denis Lartšenko avaldas, et ta on tankimonumendi edasise saatuse ehk teisaldamise küsimuses lootusrikas. «Valitsus on öelnud, et see [monument] peab olema teisaldatud, ja me võtsime initsiatiivi üle. Meie soov on, et õigus rääkida tanki tuleviku üle jääks ikkagi kohalikule omavalitsusele ja Narva elanikele,» kõneles Lartšenko.