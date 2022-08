Zelenskõi kutsus lääneriike üles keelustama Vene kodanikele sissesõidu

«Siis nad saavad aru. Nad ütlevad, et sellel sõjal pole meiega midagi pistmist? Kogu elanikkond ei saa vastutada, kas pole? Võib-olla. Elanikkond on valinud selle valitsuse ja ei võitle sellega, ei vaidle sellega, ei karju selle peale. Kas te ei taha seda isolatsiooni? Räägite kogu maailmale, et see peab elama teie reeglite järgi? Siis minge ja elage seal. See on ainus viis Putinit mõjutada,» võttis Zelenskõi kokku.