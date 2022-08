Medvedevi ähvardus Kallasele: teie vabadus on meie tegemata töö

Medvedevit ärritas Kallase hommikune säuts, et Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamine tuleks peatada. Mõni tund hiljem kirjutas Medvedev Twitters, et «Ukraina tola öeldule järgnes Vene kodanike kohta natsijama ka Eesti tädikeselt». «Tahaks talle teisisõnu meelde tuletada, et «Fakt, et te olete vabaduses, pole sinu teene, aga meie tegemata töö.»»