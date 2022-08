Hellitatud lastele õiguse andmine sunnib noori õpetajaid koolist lahkuma

Helina oli kaks aastat koolis matemaatikaõpetaja, kuni tundis, et on läbi põlenud, ning lahkus. Peamiseks noorte õpetajate koolist lahkumise põhjuseks toob Helina lapsevanemad. «Mitme lapsevanema puhul näis, et laps saadeti kooli mõttega, et noh, kasvatage,» meenutas Helina ja lisas, et leidus ka probleemseid lapsi, kellega tegelemine võttis ära lõviosa tunnist, mis oleks võinud muidu kuluda õpetamisele.