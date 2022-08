Suvesooja jagub, aga sügise märgid on juba õhus

«Kägu kukkus peale jaanipäeva nii kaua, et see pani mind imestama. Kukkus peaaegu juuli lõpuni – viimati kuulsin 20. juulil. Varem pole ma niisugust asja märganud, aga see tähendab, et suvi läheb umbes kolm ja pool nädalat sügisesse sisse,» selgitas Metsavanaks kutsutav Saidla.