Vseviov: Medvedev on pandud trollirolli, ju siis muud kasutust tal praegu ei nähta

Ta märkis siiski, et tähelepanuta see tviit ei jäänud ning järeldada võib sellest vaid ühte: «Kui vaadata seda mustrit, mis viimastel kuudel on kujunenud, siis Vene võimud kasutavad Dmitri Medvedevit kõige ehedama sotsiaalmeedia trollina. Just tema kaudu antaksegi välja selliseid trolli vaid sõnumeid. Muidugi on need oma otsekohesuse jõhkruses vulgaarse ja tuletavad järjekordselt meelde seda, kuidas Moskvas mõeldakse, kui meie peale mõeldakse,» rääkis Vseviov saates.