PILTUUDIS ⟩ Politseinik valmistas väljakutsel üksikule prouale hommikusöögi: «Paraku me iga üksiku eaka juurde ei jõua»

Nad selgitasid, et teisipäeval sai politsei arstilt palve kontrollida, kas eelmisel päeval ravilt lahkunud 75-aastane proua on jõudnud koju ning kuidas on tema tervis.

«Kui patrull pensionäri elukohta saabus, selgus, et naine ei ole eelmise päeva õhtust alates midagi söönud. Oodates kiirabi, valmistas politseipatrull toredale daamile hommikueinet,» jagas politsei, lisades, et kiirabi vaatas naise üle ning tõdes, et tema tervis on igati normis.