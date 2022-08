Eestis sündinud Ukraina kunstnik: aeg on teha valik

Praegu Ivano-Frankivskis elav ja töötav 48-aastane Titov joonistas plakati, millel on kujutatud kaks kaalukaussi. Neist ühele on asetatud Eesti trikoloor ja meie rahvuslind suitsupääsuke ning teisele Venemaa lipp ja selle kohale tank. Juurde lisas kunstnik teksti: «Oled venelane, kuid sündisid siin! Aeg valida!»

Nikita Titov selgitas, et suur osa Eestis sündinud muukeelsest elanikkonnast ei hoia paraku oma südames mitte Eestit, vaid Venemaad. «Venemaa mõju läbi televisiooni ja teiste meediakanalite on nendele inimestele tohutu. Kuigi nad on sündinud Eestis, kus on nende kodu, hoiavad nad hoopis Venemaa poole. Samas sinna elama minna ei soovi neist ükski,» märkis kunstnik.

Titov lisas, et kuigi tema sündis Eestis, on ta elanud suurema osa elust Ukrainas, kus mõistis 14-aastasena, et peab langetama samuti valiku.