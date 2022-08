Zelenskõi toonitas sõjalise abi suurendamise vajadust

«Pärast meie raske 168. kaitsepäeva lõppu tasub öelda paar asja. Esiteks ei jäta Ukraina relvajõud, meie luure ja meie õiguskaitseorganid tänast Venemaa poolt Dnipropetrovski oblasti pommitamist vastuseta. Hukkus 13 ja haavata sai enam kui kümme inimest, kellest viis on raskes seisundis. See on järjekordne Vene terrori ilming. Nagu ka rünnakud Mõkolajivi ja Harkivi vastu. Need tõestavad taas, et on vajalik on sõjalise abi suurendamine Ukrainale,» toonitas riigipea.