Washington Post: Krimmi lennuväljarünnaku korraldasid Ukraina eriüksused

Ukraina ei ole informatsiooni ametlikult kinnitanud. Ukraina õhujõudude juhtkond on vaid teatanud, et Sakõ sõjaväelennuväljal teisipäeval kärgatanud plahvatuste tagajärjel hävis üheksa sissetungijate lennukit.

Venemaa on väitnud, et plahvatused põhjustas õnnetus ladudes. Venemeelsed ametiisikud väitsid algul, et ohvreid ei ole, kuid Krimmi juht Sergei Aksjonov kinnitas hiljem ühe inimese hukkumist.