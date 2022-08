Muutus Kanama-Valingu lõigu liikluskorraldus Tallinna ringteel

Sõiduautod pääsevad Sauele läbi vastvalminud autotunneli, mis jääb Olerexi tanklast 200 meetrit Keila poole. Liiklus on suunatud edasi läbi Vana-Keila maantee. Sissesõit Olerexi tanklasse toimub Vana-Keila maantee, Kuuseheki tänava ja Tule tänava kaudu.

Bussiliiklusele tagatakse pääs Tule tänavale läbi Krooningi tankla. Jalakäijatele on avatud uus jalakäijate tunnel, mis viib Tallinna ringtee uue lõigu alt läbi. Ohutu teeületus on tagatud ka fooridega üle liikluse all oleva teelõigu.