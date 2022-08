Esmaspäevast algab Aegviidu–Tapa raudteelõigu kapitaalremont

AS Eesti Raudtee sõlmis Aegviidu – Tapa raudteelõigu kapitaalremondi tarbeks töövõtulepingu OÜ-ga GoTrack. Lepingu maht on ligikaudu 8 miljonit eurot ja töid on planeeritud teostada käesoleval ning järgmisel aastal ning töödega alustatakse 15. augustist.