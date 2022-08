Politsei: Raigi ihukaitse jaoks kulub lisaraha

PPA isikukaitse büroo juht Andris Viltsin rääkis Postimehele, et ihukaitsjate kasutamisel on tegemist täiendava majanduskuluga, mis on seotud näiteks politseinike majutamisega ja sõiduvahenditega. «Kaitse tagame isikukaitse büroo praeguse koosseisuga ja täiendavaid inimesi ei ole selle tarbeks tööle vaja võtta,» lisas ta.

Viltsini sõnul oli politsei ettepanek tagada Narva linnapea kaitse, sest poliitik peab saama oma tööd teha ilma, et peaks oma turvalisuse pärast muretsema. Tegemist on ennetava meetmega, et ära hoida võimalikke ohte näiteks rahvakogunemistel.

Tanki teisaldamisega seoses ei ole Viltsini sõnul olnud intsidente, kus linnapea elu oleks ohus ning politseile teadaolevalt ei ole teda ähvardatud.

Politseinikud tagavad Narva linnapea kaitset ajutiselt alates laupäevast, kuni see vajalik on. «Kuna kaitse kestus ei ole hetkel teada, ei saa öelda ka kulu summat,» rääkis Viltsin Postimehele.