Politsei käivitas hädas olnud aerusurfari leidmiseks otsingud

Häirekeskusesse helistas kella 8.30 ajal hommikul noormees, kes andis teada, et nad sõitsid koos sõbrannaga SUP-laudadega laiult Hiiumaa poole, kuid tuul oli tugev ja teataja sõbranna triivis lauaga kaldalt eemale.

Patrull selgitas välja, et noored olid veel koos seitsme inimesega veetnud öö Ruserahu laiul ning noormees ja neiu hakkasid sealt hommikul kahekesi SUP-laudadega Hiiumaale liikuma. Ruserahu laid on umbes 1,8 kilomeetrit Mustapä sadamast, mille lähedalt naine leiti.

«Tugev tuul lükkas naise ja mehe merel teineteisest eemale, kuni enam üksteist ei nähtud ja naine triivis kaldast eemale. Tänane ilm ei olnud tegelikult üldse sobilik aerusurfiks, seda enam, et tegemist ei ole üldse meresõiduvahendiga, millega pikki maid läbida. Paraku ei olnud noortel seljas ka päästevarustust, kuid hätta sattudes on see eluliselt vajalik. Alati tuleb hinnata ilmaolusid ja enda võimeid,» rääkis Pihlamägi.