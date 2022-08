Nõmmel Dineri restoranis puhkes tulekahju

Neljapäeval kell 12.34 teatati häirekeskusele, et Nõmmel Vabaduse puisteel Dineri restoranis on tulekahju ja ventilatsioonitorus midagi põleb. Päästjate kohale saabudes põles söögikoha tõmbekapist väljuv korsten, mis võeti lahti, et leida üles kõik tulekolded.